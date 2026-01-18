ЕС решил ответить на пошлины Трампа из-за Гренландии

Европейский союз (ЕС) начал обдумывать ответ на пошлины президента США Дональда Трампа из-за Гренландии. Об этом сообщает Financial Times (FT).

© Global look

«ЕС готовит пошлины на 93 миллиарда евро в ответ на угрозу Трампа в отношении Гренландии», — указано в сообщении.

Отмечается, что ЕС в качестве ответных мер может также ограничить американским компаниям доступ на европейский рынок.

Ранее Трамп объявил о 10-процентных пошлинах против ряда стран ЕС из-за ситуации вокруг Гренландии. Они затронут Германию, Францию, Нидерланды, Данию, Швецию, Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.