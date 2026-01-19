Умеров раскрыл темы переговоров с США

Украинская и американская делегации провели переговоры в США, в ходе которых обсуждались вопросы экономического развития, так называемый «план процветания», а также практические механизмы предоставления Украине гарантий безопасности.

Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своём Telegram-канале, стороны договорились продолжить консультации на уровне рабочих групп в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Умеров заявил о продолжении работы по согласованию рамочного решения с США

При этом Умеров не упомянул о возможной встрече в Давосе президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, хотя оба политика, как ожидается, могут принять участие в форуме.

