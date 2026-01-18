Пентагон направит 1500 военных для подавления беспорядков в Миннесоте

Пентагон готовит около 1500 военнослужащих, находящихся на действительной службе, к возможному развертыванию в штате Миннесота на случай возможной эскалации насилия, сообщает газета The Wall Street Journal.

В ответ на протесты в Миннесоте президент Дональд Трамп пригрозил применить закон о восстании (19-го века), позволяющий использовать военных в качестве гражданских правоохранительных органов внутри страны для "подавления восстания" против правительства США.

Беспорядки в Миннесоте усилились в начале этого месяца, когда сотрудник иммиграционной и таможенной службы смертельно ранил 37-летнюю Рене Николь Гуд. Ее смерть вызвала протесты в Миннеаполисе. Мэр Джейкоб Фрей заявил телеканалу CNN, что в городе есть много других механизмов для обеспечения безопасности.

По его словам, решение Пентагона привести солдат в готовность было направлено на то, чтобы запугать жителей Миннеаполиса. Однако они сдаваться не собираются.