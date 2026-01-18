Возможная покупка Трампом Гренландии превысит по площади сделку по Аляске

Если президенту США Дональду Трампу удастся реализовать идею покупки Гренландии, это событие войдёт в историю США и всего мира — остров площадью около 2,17 млн кв. км сопоставим по размерам с Луизианской покупкой 1803 года и превосходит Аляску, приобретённую в 1867 году.

Как пишет RT, включение Гренландии в состав США мгновенно увеличило бы территорию страны, выведя её на второе место в мире после России — впереди Канады. Такое событие «поставило бы любого президента в пантеон выдающихся лидеров», подчёркивается в статье.

В условиях, когда географический масштаб по-прежнему определяет стратегическое влияние, такой шаг стал бы мощным сигналом о сохранении глобального присутствия Америки, отмечает сайт.

Гренландия занимает ключевое положение в Арктике, где таяние льдов открывает новые морские маршруты и обостряет конкуренцию между сверхдержавами, подчёркивается в материале.

Публицист Дмитрий Петровский полагает, что если президент США действительно присоединит Гренландию, то он войдёт в историю и встанет в один ряд с крупнейшими американскими политиками.