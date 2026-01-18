Стало известно о необычной просьбе Нетаньяху к Трампу по поводу Ирана

На решение главы Белого дома Дональда Трампа не наносить удары по Ирану на этой неделе, как передает портал Axios, могло повлиять предупреждение от израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который указал на неготовность Израиля к самообороне в случае ответа Тегерана.

© kremlin.ru

Со ссылкой на американских и израильских чиновников издание утверждает, что Нетаньяху «сказал Трампу, что Израиль не готов защитить себя от ответного удара». А у США «недостаточно сил в регионе, чтобы помочь Израилю перехватывать ракеты и дроны Ирана».

Телефонный разговор между лидерами, как указано, состоялся 14 января, когда ожидалось, что Трамп отдаст приказ нанести авиаудары по Ирану.

Также изданию известно, что крон-принц Саудовской Аравии Мухаммед Салман в разговоре с Трампом тоже выступил против нанесения ударов, выразив беспокойство относительно региональной безопасности.

Предупреждения со стороны таких союзников, как Израиль и Саудовская Аравия, как говорится в публикации, повлияли на решение Трампа не отдавать приказ об атаке Ирана.