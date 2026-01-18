Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что провёл переговоры с лидером Соединённых Штатов Дональдом Трампом по ситуации вокруг Гренландии.

«Поговорил с президентом США по поводу ситуации с безопасностью в Гренландии и Арктике... С нетерпением жду встречи с ним в Давосе», — написал он в X.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что европейские государства сдадутся и США получат Гренландию.

Также Дмитриев на фоне введения США пошлины в 10% для ряда стран ЕС из-за Гренландии заявил, что Европе не стоит провоцировать «папочку».

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сказала, что пошлины США из-за Гренландии грозят ухудшением трансатлантических отношений.