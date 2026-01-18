Власти Сирии и курдское ополчение подписали соглашение о прекращении огня
Глава Сирии Ахмед аш-Шараа и лидер ополчения курдов Мазлум Абди подписали новое соглашение о прекращении огня.
Об этом пишет SANA.
«Полное и немедленное прекращение огня на всех фронтах и линиях соприкосновения», — указано в выдержке из документа.
Ранее в Министерстве обороны Сирии сообщили, что режим прекращения огня вводится в городе Алеппо.
Сирийская армия взяла под контроль ряд стратегических территорий на севере страны, вытеснив курдские формирования.