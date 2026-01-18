Власти Сирии и курдское ополчение подписали соглашение о прекращении огня

Глава Сирии Ахмед аш-Шараа и лидер ополчения курдов Мазлум Абди подписали новое соглашение о прекращении огня.

Об этом пишет SANA.

«Полное и немедленное прекращение огня на всех фронтах и линиях соприкосновения», — указано в выдержке из документа.

Ранее в Министерстве обороны Сирии сообщили, что режим прекращения огня вводится в городе Алеппо.

Сирийская армия взяла под контроль ряд стратегических территорий на севере страны, вытеснив курдские формирования.