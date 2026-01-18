Глава Минфина США высказался о попытках ЕС противостоять России

Глава Минфина США Скотт Бессент высказался о попытках Европейского союза (ЕС) противостоять России. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC NEWS.

По мнению главы американского Минфина, в Вашингтоне видят неспособность ЕС дать отпор России.

Вместе с тем министр подтвердил желание действующей администрации США положить конец украинскому конфликту.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении заняться конфликтом на Аравийском полуострове. Остановка противостояния между Саудовской Аравией и Йеменом стала бы, по словам американского лидера, девятой завершенной им войной.