Стало известно отношение американцев к миграционной службе

Более 60% американцев считает, что Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) действует неоправданно жестко при задержании людей. Об этом свидетельствует опрос, проведённый по заказу CBS социологами YouGov.

Телеканал отмечает, что всё больше американцев рассматривают действия ICE при проверке и задержании людей как «слишком жёсткие.

Опрос показал, что 61% американцев считает, что методы работы ICE слишком жесткие. Еще 24% респондентов заявили, что это нормальные действия. Недостаточно жесткой сочли работу ICE 15% респондентов.

«Крепнет мнение, что программа депортации президента Трампа нацелена не только на опасных преступников», — сообщает CBS.

После событий в Миннеаполисе общая поддержка программы депортации снизилась. Хотя ее по-прежнему мощно поддерживают республиканцы. Они в подавляющем большинстве считают, что «протестующие зашли слишком далеко».

В целом, общественность считает, что ее видение программы депортации не совпадает с тем, как она реализуется, подводит итог CBS.

Опрос проводился 14-16 января, участвовали 2,5 тысяч американцев.