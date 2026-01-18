Стало известно отношение американцев к миграционной службе

Майк Габриелян

Более 60% американцев считает, что Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) действует неоправданно жестко при задержании людей. Об этом свидетельствует опрос, проведённый по заказу CBS социологами YouGov.

Стало известно отношение американцев к миграционной службе
© Global Look Press

Телеканал отмечает, что всё больше американцев рассматривают действия ICE при проверке и задержании людей как «слишком жёсткие.

Опрос показал, что 61% американцев считает, что методы работы ICE слишком жесткие. Еще 24% респондентов заявили, что это нормальные действия. Недостаточно жесткой сочли работу ICE 15% респондентов.

«Крепнет мнение, что программа депортации президента Трампа нацелена не только на опасных преступников», — сообщает CBS.

После событий в Миннеаполисе общая поддержка программы депортации снизилась. Хотя ее по-прежнему мощно поддерживают республиканцы. Они в подавляющем большинстве считают, что «протестующие зашли слишком далеко».

В целом, общественность считает, что ее видение программы депортации не совпадает с тем, как она реализуется, подводит итог CBS.

Опрос проводился 14-16 января, участвовали 2,5 тысяч американцев.