Пезешкиан: атака на верховного лидера равносильна войне против Ирана

Нападение на иранского верховного лидера равносильно полномасштабной войне против республики.

Об этом в X заявил президент Масуд Пезешкиан.

«Нападение на верховного лидера равносильно полномасштабной войне против Ирана», — говорится в публикации.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости искать новое руководство в Иране.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что считает Трампа виновным в человеческих жертвах, разрушениях и клевете в отношении страны.

Корреспондент RT Саман Куджури отмечал, что ситуация в Иране спокойная, несмотря на сообщения западных СМИ.