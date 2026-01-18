МИД Дании: американцы не желают брать Гренландию под контроль

Американцы в целом, рабочие и служащие, не желают брать Гренландию, их не воодушевляет идея президента США Дональда Трампа о захвате острова, рассказал журналистам датского телеканала TV2 министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

В последние месяцы американский президент неоднократно заявлял о том, что желает присоединить Гренландию к США. Он объяснял это как личными амбициями, так и интересами обеспечения региональной безопасности.

«Трамп — влиятельный человек. Американский президент всегда таков, но он не обладает абсолютной властью. Америка является демократическим государством, где также существуют сдержки и противовесы», — заметил Расмуссен.

По его мнению, амбиции главы США, желание «позаботиться о гренландцах» разделяют немногие в американском обществе.

Дипломат подчеркнул, что новые пошлины Трампа затрагивают не только ряд стран Европы, но и будущее НАТО.