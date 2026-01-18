Премьер Ирландии предупредил о последствиях торговой войны между ЕС и США

Торговая война между Европейским союзом и Соединенными Штатами нанесет ущерб не только противостоящим сторонам, но и всей мировой экономике. Об этом в эфире радиостанции RTE Radio заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин.

Глава ирландского правительства подчеркнул, что подобные меры подрывают существующую систему торговых отношений между ЕС и США, основанную на действующих соглашениях. "Это экстраординарно и неприемлемо. Любая торговая война, которая приведет к подрыву этих договоренностей, нанесет серьезный ущерб всему миру, Соединенным Штатам и Европе", - отметил Мартин, комментируя угрозы Вашингтона ввести новые пошлины в отношении европейских стран.

Ирландский премьер призвал стороны к диалогу с целью предотвращения эскалации и выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Дании и Гренландии. Он обратил внимание на то, что вопросы безопасности в Арктическом регионе должны решаться дипломатическим путем и в рамках международного права.

Мартин также напомнил, что США уже на протяжении многих лет располагают военной базой на территории Гренландии. При этом, по его словам, Европейский союз не приемлет никаких форм аннексии острова.

"Если существуют проблемы, связанные с безопасностью в Арктике, они должны быть решаемы", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении ввести с февраля пошлины в размере 10 процентов против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии. В дальнейшем тарифы, по его словам, могут быть повышены до 25 процентов и сохраняться до достижения договоренностей о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

В последние недели тема Гренландии оказалась в центре международного внимания после серии острых заявлений со стороны администрации США. Вашингтон подчеркнул, что крупнейший остров мира играет ключевую роль в Арктическом регионе.