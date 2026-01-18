Сырский: «коалиция желающих» обсудила продолжение военной помощи Киеву

На очередной встрече «коалиция желающих» обсудила продолжение военной помощи Украине. Об этом в Telegram-канале рассказал главком ВСУ Александр Сырский.

© Global look

«Отдельное внимание уделили вопросу продолжения военной помощи Украине — как ключевой предпосылке сохранения боеспособности сил обороны», — отметил он.

Ранее IFQ сообщало, что в ЕС признали неизбежность переговоров с Россией по Украине.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что пришло время для разговора Европы с Россией.

Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо отмечала, что Европе придётся вести переговоры с Россией в какой-то момент.