Трампу потребовалось множество ледоколов

Президент США Дональд Трамп неоднократно проявлял интерес к покупке большего числа ледоколов для патрулей у побережья Канады, передает телеканал NBC со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников.

По данным телеканала, американский лидер обеспокоен уязвимостью и незащищенностью Канады, желает обезопасить ее морские границы.

«Трамп выражал интерес к приобретению большего числа ледоколов для совершения морских патрулей там [у Канады], что может стать одной из новых статей расходов на обеспечение безопасности в Арктике в оборонном бюджете на следующий год», — пояснил источник.

Ранее сообщалось, что Трамп желает закупить большое количество ледоколов у Финляндии и ряда других стран с тем, чтобы сократить отставание от России в этой сфере.

В рамках реализации этой инициативы президент заключил сделку с финскими судостроительными заводами на $6,1 млрд.