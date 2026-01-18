Сенаторы-республиканцы заявили, что из-за Гренландии Трамп играет на «руку Путину»

Соратники президента США Дональда Трампа по Республиканской партии резко раскритиковали его решение ввести пошлины против 8 европейских стран из-за Гренландии. Против выступили сенаторы Том Тиллис (Северная Каролина) и Лиза Мурковски (Аляска), пишет издание The Hill.

Тиллис назвал новые тарифы «вредными для Америки, вредными для американского бизнеса и вредными для союзников Америки».

«Небольшая горстка «советников» активно подталкивает к захвату территории союзника, и это выходит за рамки глупости», — отметил сенатор.

По его словам, такой шаг наносит ущерб «наследию президента Трампа» и угрожает Североатлантическому альянсу.

Мурковски предупредила, что тарифы оттолкнут союзников в Европе от США и не преминула напомнить о «руке Путина».

«Мы уже видим последствия этих мер в реальном времени: наши союзники по НАТО вынуждены переключать внимание и ресурсы на Гренландию. Это динамика, играющая на руку Путину, и угрожающая стабильности самой сильной коалиции демократий, которую когда-либо видел мир», — написала она.

Ранее в окружении президента Франции Макрона заявили, что он применит против Трампа «антипринудительный инструмент» ЕС.