Страны НАТО заявили о подрыве трансатлантических отношений

Угрозы Соединенных Штатов ввести новые пошлины в отношении ряда европейских союзников по НАТО из-за Гренландии подрывают трансатлантические отношения и создают риск эскалации напряженности. Об этом говорится в совместном заявлении Британии, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции, распространенном пресс-службой правительства ФРГ.

В документе подчеркивается, что все восемь стран НАТО выражают солидарность с Королевством Дания и населением Гренландии.

"Опираясь на начавшийся на прошлой неделе процесс, мы готовы вступить в диалог - на основе принципов суверенитета и территориальной целостности. Мы твердо отстаиваем эти принципы", - следует из документа.

В заявлении отмечается, что угрозы введения торговых пошлин наносят ущерб трансатлантическим отношениям и несут в себе риск дальнейшей эскалации. Страны заявили о намерении и впредь действовать согласованно и единым фронтом, а также сообщили о решимости сохранить собственный суверенитет.

Отдельно в документе затрагивается вопрос безопасности в Арктике, которая названа общей задачей НАТО. При этом уточняется, что военные учения Arctic Endurance, координируемые Данией, якобы не представляют угрозы для других государств.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины в размере 10 процентов в отношении Британии, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. По его словам, ограничения будут действовать до достижения договоренностей о "полном и окончательном приобретении" Гренландии Соединенными Штатами.