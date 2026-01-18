Вице-канцлер ФРГ заявил, что Трамп «перешел черту»

Президент США Дональд Трамп перешел черту в отношении территориальной целостности Европы, но европейцы не позволят себя шантажировать. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль, пишет издание Tagesspiegel.

Клингбайль заявил, что ЕС не пойдет по пути, который избрал Трамп в ситуации с Гренландией. Белому дому необходимо понять, что он «перешел черту», и европейцы не согласятся с утратой острова.

«Мы не позволим себя шантажировать или провоцировать. Ни пошлинами, ни словами», — сказал политик.

Клингбайль призвал дать США «единый и четкий ответ», уточнив, что готовность к диалогу с Вашингтоном «всегда остается».

В воскресенье немецкой прессе стало известно, что Берлин секретным приказом экстренно отозвал своих военных из Гренландии.