Киевлянам советуют искать место для переселения из-за проблем с отоплением

Украинский энергетический эксперт Александр Харченко заявил, что жителям Киева стоит покинуть город, если проблемы с отоплением не будут решены.

© Global look

«Если до сих пор не удалось (починить отопление — RT), то может быть, что не удастся в ближайшее время. А это уже реальная угроза», — приводит его слова «СТРАНА.ua».

Он посоветовал киевлянам, оставшимся без тепла на неделю, искать варианты для временного переезда.

Эксперт также выразил надежду, что власти признают масштаб проблемы с восстановлением теплоснабжения.

Ранее Мэр Киева Виталий Кличко обратился к киевлянам с призывом помочь нуждающимся в тепле и еде. По его словам, половина многоэтажек Киева осталась без отопления.

Также аналитик Марк Слебода заявил, что власти Украины взяли граждан в заложники в условиях масштабного энергетического кризиса. По его мнению, эта ситуация грозит социальным взрывом и может стать фатальной для режима Владимира Зеленского.