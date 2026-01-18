Макрон предложит применить против США «антипринудительный» инструмент ЕС

Французский лидер Эммануэль Макрон предложит ЕС активировать «инструмент против принуждения» (anti-coercion instrument) на фоне объявления США о введении пошлин для ряда европейских стран из-за Гренландии. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на окружение Макрона.

«Макрон... попросит об «активации антипринудительного инструмента ЕС», если угрозы таможенных надбавок... будут выполнены», — говорится в материале.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что вводит 10%-е пошлины в отношении ряда европейских стран из-за Гренландии.

Макрон назвал недопустимыми подобные угрозы США.

Британский премьер-министр Кир Стармер раскритиковал планы Трампа по введению пошлины в отношении некоторых европейских стран из-за Гренландии.

Reuters между тем сообщило, что послы стран Евросоюза созывают на экстренное совещание в Брюсселе 18 января на фоне слов Трампа о пошлинах из-за Гренландии.