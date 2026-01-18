США впервые за 100 лет расширят территорию, если Трамп аннексирует Гренландию
Если американскому президенту Дональду Трампу удастся аннексировать Гренландию, Соединенные штаты расширят свою территорию впервые за столетие. Об этом рассказал политолог-американист Малек Дудаков, сообщает RT.
Дудаков подчеркнул, что события вокруг Гренландии разворачиваются в юбилейный для США год — 4 июля 2026 года американцы отметят 250-летие страны. Поэтому многие из них воспринимают аннексию самого крупного острова Земли как «возвращение золотого века Америки».
«Соединённые Штаты, конечно, получат более широкие возможности в таком случае и для размещения там военных баз, и для добычи полезных ископаемых», — резюмировал политолог.
В 1803 году при президенте Томасе Джефферсоне США купили Луизиану у Франции. При Вудро Вильсоне в 1917-м Штаты приобрели у Дании Виргинские острова.
Накануне советник президента США заявил, что Вашингтон лучше справится с защитой Гренландии. В Дании начались многотысячные протесты против притязаний Трампа. Страны ЕС пока поддерживают Копенгаген только словами и отправкой символического количества солдат на остров.