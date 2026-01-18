На Украине назвали единственный способ спасти страну

Внешнее управление под эгидой ООН — единственное, что «спасет» Украину, предположил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Об этом пишет ТАСС.

Политик заметил, что есть только один механизм, который позволит проведение выборов и признание их результатов легитимными.

Медведчук напомнил, что этот механизм был предложен президентом РФ Владимиром Путиным, исходя из исторически сложившейся миротворческой практики Организации Объединенных Наций.

«С целью восстановления конституционного правопорядка, возобновления законности, организации и проведения справедливых демократических выборов в соответствии со статьями 39 и 41 Устава ООН Советом безопасности ООН может быть введено внешнее управление путем создания Временной администрации под эгидой ООН», — пояснил глава движения.

Согласно международной практике, уточнил политик, временная администрация должна взять на себя организацию и проведение справедливых и демократических выборов президента Украины, Верховной рады, органов местного самоуправления.

Кроме того, временная администрация должна ввести запрет деятельности организаций национал-радикального характера, распространение и популяризацию такой идеологии, обеспечить восстановление прав граждан на вероисповедание.

Медведчук обратил внимание, что механизм временного внешнего управления «предлагает сегодня и президент США Дональд Трамп в секторе Газа».