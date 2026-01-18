В США рассказали, как Родригес начала менять Венесуэлу

И.о. президента Венесуэлы Делси Родригес начала менять состав правительства и аппарата безопасности. В стране освобождены десятки политических заключенных. При этом Родригес одновременно пытается сохранить «чавизм» и не злить Белый дом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники и аналитиков.

Агентство отмечает, что в Венесуэле большая часть «хореографии власти» выглядит так же, как и до похищения Николаса Мадуро силами спецназа США.

Обязанности президента временно исполняет Делси Родригес. При этом основы «чавизма» — венесуэльского вида социализма — начинают меняться, поскольку Родригес стремится «укрепить власть и объединить раздробленную правящую коалицию».

Есть некоторые небольшие изменения. Дни Родригес начинаются раньше, её публичные заявления более лаконичны, исчезли «марафонские речи», определявшие правление Мадуро. Также государственным служащим разрешили вернуться в соцсеть X.

«Другие шаги более значимы, включая перестройку кабинета министров и аппарата безопасности, а также освобождение десятков политических заключённых. Решения по высокопоставленному персоналу воспринимаются администрацией Трампа положительно», — заявил «источник, знакомый с этим вопросом».

Похожего мнения о Родригес придерживается Дэвид Смилд — профессор и эксперт по Венесуэле из американского университета Тулейн.

«Она ходит по канату, пытаясь угодить США и одновременно удержать чавизм», — сказал Смилд.

По его словам, пока что Родригес преуспевает в этом и президент Дональд Трамп «кажется вполне довольным».

Ранее политолог заявил, что Венесуэла не пойдет на разрыв отношений с Россией, Китаем, Кубой и Ираном.