Медведчук высказался об участии в выборах президента Украины

Lenta.ru

Лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук не сможет поучаствовать в выборах президента Украины, поскольку действующий глава государства Владимир Зеленский лишил его гражданства страны. Об этом сам украинский политик рассказал журналистам ТАСС.

Медведчук высказался об участии в выборах президента Украины
© Global Look Press

Несмотря на то, что данный акт Медведчук считает незаконным, условий для его выдвижения кандидатом в президенты не существует. Кроме того, запрещено оказалось и возглавляемое им движение, а его электорат, таким образом, лишился гражданских прав.

Наконец, Медведчук поставил под сомнение легитимность самих избирательных процедур.

«Необходимо создать условия для проведения выборов, результаты которых могут быть признаны легитимными», — подчеркнул он.

Ранее Медведчук объяснил желание Европы допустить переговоры с Россией. По его мнению, разговоры о диалоге с Москвой начались из-за того, что европейские лидеры не хотят «остаться в дураках».