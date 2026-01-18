В Приднестровье объяснили «схему Санду» по присоединению Молдавии к Румынии и НАТО

Президент Молдавии Майя Санду апробирует вхождение страны в НАТО, выказывая желание объединиться с Румынией. Так считает председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов, сообщает РИА Новости.

В эфире телеканала «Первый Приднестровский» депутат заявил, что Санду разыгрывает схему, при которой будет обсуждаться поглощение Молдавии Румынией.

«При этом, конечно же, может быть также и заявлено о том, что не только в Евросоюз включается Молдова, но и еще в НАТО», — сказал парламентарий.

Депутат напомнил, что Санду не первый раз выступает за объединение республики с Румынией. Сейчас, по его мнению, происходит «зондаж явный, вброс, посмотреть, как остальные отнесутся».

«Если это прокатит, ну тогда можно данную мысль развивать. Пока это не прокатило, Санду подверглась довольно серьезной критике», — добавил Сафонов.

Ранее политолог заявил, что Санду раскалывает молдавское общество своими заявлениями о потенциальной утрате суверенитета Молдавией.