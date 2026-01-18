Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял предложение президента США Дональда Трампа войти в состав "Совета мира", который будет заниматься вопросами управления сектором Газа.

Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Премьер-министр Виктор Орбан получил от президента США Дональда Трампа приглашение принять участие в работе "Совета мира" по Газе", - сказал глава МИД, выступая в программе радиостанции Kossuth.

Он отметил, что венгерское правительство считает это для себя большой честью и предложение Трампа будет принято. По словам Сийярто, Орбан поручил ему сообщить об этом американской администрации.

Министр также отметил, что Венгрия "высоко ценит миротворческую деятельность" президента США и возлагает на него надежды в связи с урегулированием ситуации в секторе Газа. Сийярто подчеркнул, что Венгрия заинтересована в мире на Ближнем Востоке, поскольку положение в этом регионе оказывает серьезное влияние на безопасность в Европе.

Ранее на этой неделе пресс-служба Белого дома сообщала, что в состав "Совета мира" под председательством Трампа войдут его спецпредставитель Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр, владелец инвестиционной компании Apollo Global Management Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и заместитель помощника Трампа по национальной безопасности Роберт Гэбриэл. Приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе получили также лидеры ряда других государств.

9 октября 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".