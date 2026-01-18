Гросси: ремонт питающей ЗАЭС украинской ЛЭП начался под контролем МАГАТЭ

Ремонтные работы на резервной линии электропередачи, питающей Запорожскую АЭС, начались под контролем международных наблюдателей. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, восстановление ведется на резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1» напряжением 330 киловольт, которая соединяет станцию с энергосистемой Украины.

Работы начались в рамках очередного локального прекращения огня, согласованного при содействии МАГАТЭ.

Гросси уточнил, что ремонт выполняет украинская бригада, а специалисты агентства находятся на месте и контролируют ход работ, следя за соблюдением мер безопасности, передает ТАСС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в воскресенье, 28 декабря, сообщил о достижении локального перемирия между Россией и Украиной в районе Запорожской атомной электростанции.

18 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что армия страны смогла полностью обеспечить безопасность ЗАЭС. Он пояснил, что группировка войск «Днепр» оттеснила украинские войска из семи населенных пунктов, вышла к Орехову в Запорожской области и теперь обороняет объект.