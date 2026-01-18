Санду обвинили в расколе молдавского общества из-за Румынии

Желание президента Молдавии Майи Санду ликвидировать собственную страну и сделать ее частью Румынии ведут к расколу молдавского общества. Так считает политолог Анатолий Дирун, передает РИА Новости.

Политолог отметил, что общество в Молдавии, «к сожалению, глубоко расколото», а Санду вносит дополнительную сумятицу.

«Заявления президента, мягко говоря, не способствуют единству, а наоборот, как поется в песне, «бередят старые раны», — заявил Дирун.

Он напомнил, что в начале 90-х годов Молдавия оказалась единственной советской республикой, где не превалировала идея борьбы за независимость. Дирун считает, что именно тогда сформировались взгляды Санду, а сегодня она «прямо о них говорит».

По его словам, о законности лишения страны суверенитета, «мягко говоря, говорить не приходится». Важно, как такие заявления оценивает молдавское общество.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что проголосовала бы на референдуме за ликвидацию республики. После этого ее обвинили в госизмене.