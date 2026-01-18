В парламенте Британии призвали отменить визит короля Карла III в США

Королю Карлу III следует отменить визит в США на фоне действий американского президента Дональда Трампа, заявил член парламента Великобритании Саймон Хоар. Об этом пишет РИА Новости.

В субботу, 17 января, Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

Американский лидер пошел на этот шаг после того, как власти этих стран отправили солдат в Гренландию, которую США планируют взять под контроль в ближайшее время.

«Предстоящий государственный визит короля в США должен быть отменён. Цивилизованный мир больше не может мириться с Трампом. Он гангстер-пират», — подчеркнул Хоар.

Ранее сообщалось, что визит Трампа в Великобританию с первых минут оказался окутан пышностью и величием — власти королевства тщательно подготовились к приезду президента США.