В Киеве начали греться у костров из новогодних елок

Жители Киева используют выброшенные новогодние ели как топливо для костров. Так они пытаются согреться при затянувшемся отсутствии отопления, пишет украинское издание «Страна».

Издание публикует кадры, на которых виден один из таких костров — в районе Теремки на юге Киева. Костер развели прямо в жилом массиве, рядом с автостоянкой. Вокруг греется около 10 человек.

«В Киеве на Теремках люди греются у костра из выброшенных новогодних ёлок», — пишет издание.

Десятки домов в городе остаются без отопления уже больше недели.

Проблемы с электроснабжением в киевском регионе начались в январе из-за серьезных повреждений энергетических объектов. Мэр Виталий Кличко уже дважды призывал жителей покинуть город. На днях он сообщил, что ситуация в Киеве ухудшилась.