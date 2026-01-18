Принцесса Евгения прекратила общение с опозоренным отцом

Британская принцесса Евгения прекратила общаться со своим отцом, принцем Эндрю, после выдвинутых против него обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней и связях со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом пишет Daily Mail.

По данным газеты, принцесса активно борется с сексуальной эксплуатацией людей, в рамках своей деятельности основала общественную организацию. Нежелание отца извиниться перед жертвами Эпштейна вызвало у нее негодование и отбило охоту общаться с отцом.

В частности, 35-летняя Евгения перестала посещать семейные праздники, не навестила Эндрю на Рождество.

Автор статьи заметил, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, которого в октябре 2025 года лишили королевских титулов из-за его связей с финансистом-педофилом, в свою очередь, «опустошён» из-за разрыва отношений с младшей дочерью.

Вместе с тем, принцесса Беатрис, старшая сестра Евгении, действует осторожно — не разрывает окончательно связь с отцом, но стремится не утратить контакты и репутацию в королевской семье в целом.

«Беатрис пытается балансировать на тонкой грани: не порывать с отцом, но при этом оставаться близкой к королевской семье», — сообщил источник.

Разрыв отношений между Эндрю и Евгенией стал ещё одним унижением для опального бывшего принца, который готовится покинуть Роял-Лодж, свой дом в Виндзорском поместье, где прожил два десятилетия.