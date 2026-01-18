Мерц упрекнул немцев в частых заболеваниях

Немцы берут слишком большое количество больничных бюллетеней, что вредит экономике страны. На это пожаловался канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает РИА Новости.

Мерц выступил на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза (ХДС) в Баден-Вюртемберге. Он поднял вопрос страхового медицинского обслуживания, отметив, что в среднем немцы берут 14,5 больничных дней.

«Это почти три недели, в течение которых люди в Германии не могут работать из-за болезни. Это разве правильно? Это действительно необходимо?» — заявил канцлер.

Он призвал вместе достичь «более высокого уровня экономического производства в ФРГ».

На этой неделе Мерц выступил на новогоднем бизнес-приеме, и заявил, что немцам надо работать больше, чтобы противостоять экономическому кризису.