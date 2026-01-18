Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о необходимости восстановления отношений с Россией обеспокоили европейских политиков, пишет китайский портал Sohu.

В ходе выступления на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле в четверг, 15 января, Мерц выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, назвал Россию европейской страной.

«Это высказывание вызвало волнения в политических кругах Европы. Всего несколько месяцев назад он [Мерц] еще настаивал на превращении Бундесвера в «самую сильную армию Европы», чтобы противостоять России, а также снятии ограничений по дальности поставляемого Украине оружия», — отметил автор статьи.

Такая резкая, кардинальная смена риторики обусловлена внешним и внутренним давлением на немецкого канцлера из-за экономических и социальных проблем в Германии, предположил обозреватель.

По его мнению, глава правительства не изменил своего отношения к России, он лишь откорректировал с учетом обстановки тональность и направленность заявлений.

«Когда цены за электроэнергию, дефицит бюджета, недовольство населения и ядерная угроза переплетаются, какими бы жесткими ни были лозунги, они должны уступить место инстинкту самосохранения», — заметил журналист.

Автор статьи констатировал, что призыв Германии восстановить отношения с Россией может ознаменовать переход европейской политики в новый этап — от эмоций к трезвому расчету.

Ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что слова Мерца о России свидетельствуют о смене политики в Европе.