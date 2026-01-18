Лидер демократов США пообещал заблокировать «гренландские» тарифы Трампа

Демократы США заблокируют новые 10-процентные тарифы, введённые президентом Дональдом Трампом для европейских стран из-за Гренландии. Об этом заявил Чак Шумер — лидер демократического меньшинства в сенате США, пишет издание The Hill.

Шумер заявил, что прежние «безрассудные тарифы Дональда Трампа» уже подняли цены и «навредили нашей экономике». Теперь, по его словам, Трамп усугубляет ситуацию, вводя тарифы «в отношении ближайших союзников ради донкихотской попытки захватить Гренландию».

«Демократы в Сенате внесут законопроект, блокирующий эти тарифы, прежде чем они причинят дополнительный ущерб американской экономике и нашим союзникам в Европе», — сказал Шумер.

Накануне Трамп объявил о введении тарифов против 8 европейских стран, подчеркнув, что «на кону мир на планете». Американский лидер отметил, что тарифы будут действовать «до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и завершенной покупке Гренландии».

После этого в Германии потребовали от ЕС жестких ответных мер против США.