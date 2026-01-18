Руководству ЕС задали неприятный вопрос об отношениях с США

Люди, управляющие ЕС, ведут себя крайне неразумно и непрофессионально. Они играют на руку США во всех вопросах — от экономики до политики. Об этом заявил Ким Шмитц (Ким Дотком) — известный немецко-финский бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega.

В соцсети X предприниматель написал, что ситуация выглядит невероятной. Брюссель сейчас покупает энергоносители и оружие у США и платит за это пошлины, которые повышает Дональд Трамп. Более того, теперь ЕС приходится защищать Гренландию, покупая американское оружие.

«ЕС передал все свое оружие Украине. В итоге ЕС приходится покупать оружие у США, чтобы защитить Гренландию от американцев. ЕС покупает энергию у США после того, как они взорвали «Северный поток». ЕС также платит США пошлины. Кто руководит ЕС?» — задался вопросом Дотком.

Накануне президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из восьми европейских стран с 1 февраля. Это было обусловлено ситуацией вокруг Гренландии и вызвало падение рынков.