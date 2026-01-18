В Германии потребовали от Евросоюза нанести ответный удар по США

Партия «Зелёные» выступила с жёстким политическим сигналом в адрес Брюсселя, призвав Евросоюз отказаться от выжидательной позиции и ответить на давление со стороны президента США Дональда Трампа симметричными торговыми мерами – жесткими пошлинами. Как передаёт телеканал NTV, такую позицию озвучила глава парламентской фракции «Зелёных» в бундестаге Катарина Дрёге на фоне обострения спора вокруг Гренландии.

Причиной столь резкого заявления стали заявления Трампа о намерении уже в феврале ввести 10-процентные пошлины против ряда европейских государств, включая Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию. При этом в Вашингтоне дали понять, что тарифное давление может быть усилено до 25 процентов и сохранится до достижения сделки по приобретению Гренландии Соединёнными Штатами.

По оценке Дрёге, Евросоюз не вправе демонстрировать нерешительность перед подобными ультиматумами. Она настаивает, что ЕС должен ясно обозначить готовность защищать собственные экономические интересы и отвечать на угрозы торговых ограничений введением встречных пошлин, не оставляя пространства для давления и шантажа.

Одновременно лидер фракции «Зелёных» подвергла резкой критике курс федерального канцлера Германии Фридриха Мерца в диалоге с американской администрацией. С её точки зрения, ставка на уступки и попытки умиротворения лишь ослабляют позиции Европы и не дают практического результата. Дрёге подчеркнула, что сохранение международного порядка возможно лишь при наличии у Евросоюза твёрдой воли, уверенности в собственных силах и предельно чёткой политической линии.