Убиты «бесчеловечным образом»: аятолла Хаменеи сообщил о тысячах жертв в Иране

Духовный глава Исламской Республики аятолла Али Хаменеи заявил о тысячах погибших в ходе протестов в Иране, некоторые из них были убиты "бесчеловечным, диким образом". Верховный лидер обвиняет США в большом количестве погибших и называет Дональда Трампа преступником за поддержку антиправительственных беспорядков.

Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи впервые признал, что тысячи людей были убиты во время протестов, которые сотрясали страну в течение последних двух недель, пишет The Guardian.В своей речи в четверг Хаменеи заявил, что тысячи людей были убиты, “некоторые бесчеловечным, диким образом”, и возложил ответственность за это на США.

Верховный лидер Исламской Республики выступил с критикой в адрес президента США Дональда Трампа, которого он назвал “преступником” за его поддержку демонстраций, и призвал к строгому наказанию протестующих.

Хаменеи заявил: “Милостью Божьей иранский народ должен сломить хребет мятежникам так же, как он сломал хребет мятежу”.

В субботу иранские власти также опубликовали подборку видеозаписей, на которых, как утверждается, запечатлены вооруженные люди с пистолетами и ножами рядом с обычными протестующими, что, по их словам, свидетельствует об иностранных диверсантах.

Другой высокопоставленный иранский священнослужитель потребовал казнить протестующих, заявив, что “вооруженные лицемеры должны быть преданы смерти”. Он назвал протестующих “дворецкими” и “солдатами” Израиля и США, пообещав, что ни одна из этих стран не должна “рассчитывать на мир”, пишет The Guardian.

Хатами, член Совета стражей и высокопоставленный член Ассамблеи экспертов, которая назначает верховного лидера, является влиятельным священнослужителем с жесткой линией в Иране, отмечает издание.

Эта речь разительно контрастировала с заявлениями Трампа на этой неделе, который, по-видимому, отложил военный удар по Ирану, сообщив журналистам, что иранские власти согласились прекратить казни протестующих.

В пятницу вечером Трамп поблагодарил Иран за прекращение казни, по его словам, 800 протестующих, хотя было неясно, откуда он взял эти цифры, отмечает The Guardian.

Правозащитные организации заявили, что репрессии против протестующих продолжаются, в результате беспорядков погибло более 3090 человек и еще почти 4000 дел все еще ожидают пересмотра, сообщает информационное агентство правозащитников. В ходе акций протеста было арестовано более 22 100 человек, что вызывает у правозащитников опасения по поводу жестокого обращения с задержанными.

Две с половиной недели протестов начались 28 декабря, когда торговцы вышли на улицы Тегерана в ответ на внезапное падение курса риала. Протесты распространились по Ирану, а требования расширились, включив в себя призывы к отставке правительства страны, что привело к самым серьезным и смертоносным беспорядкам, которые страна пережила со времен революции 1979 года.

Жестокий разгон демонстраций властями, который, как заявили правозащитники в пятницу, включал в себя “массовые убийства протестующих”, в значительной степени заставил людей уйти с улиц.После того как беспорядки были ликвидированы, власти устроили публичную демонстрацию наказания тех, кто участвовал в акции, которую они назвали заговором, направленным на дестабилизацию ситуации в стране при поддержке иностранных государств.

В своей пятничной проповеди Хатами заявил, что протестующие нанесли ущерб 350 мечетям, 126 молитвенным залам и 20 другим местам отправления культа. Он также сообщил, что были повреждены 400 больниц, 106 машин скорой помощи, 71 пожарная машина и 50 других транспортных средств экстренной помощи.

Пока неясно, каковы будут последствия протестного движения и разгорится ли оно вновь в ближайшие дни. Иран по-прежнему отрезан от остального мира, поскольку власти более чем на неделю закрыли доступ в Интернет.

Живущий на Западе Реза Пехлеви, сын покойного шаха Ирана, ставший видным представителем оппозиции во время протестов, в пятницу продолжил провокационно призывать иранцев к свержению правительства и призвал Трампа вмешаться.