Глава ЦБ Латвии призвал Европу готовиться к войне с Россией

Глава Банка Латвии Мартиньш Казакс призвал европейских политиков отказаться от «наивного» подхода к тому, что Европейский союз фактически уже находится «в состоянии войны» с Россией. Такое заявление он сделал в интервью.

Однако Москва неоднократно заявляла, что не планирует никаких военных действий с Европой.

«Наивно думать, что мы не воюем [с Россией]», — сказал Казакс в интервью Financial Times.

Входящий в управляющий совет Европейского центрального банка и рассматриваемый как кандидат на пост вице-президента ЕЦБ Казакс заявил, что центральные банки и финансовая система должны быть готовы к дальнейшему обострению ситуации.

По его словам, одной из ключевых задач становится гарантия бесперебойной работы наличных и безналичных платежей в кризисных условиях. Это, в частности, предполагает обязанность коммерческих банков поддерживать функционирование сетей «критически важных» банкоматов, включая часть устройств, оснащенных автономными источниками электроснабжения.