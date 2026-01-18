Финские депутаты потребовали избавить ЕС от зависимости от США

В парламенте Финляндии прозвучали резкие призывы к разрыву стратегической зависимости Европейского союза от Соединённых Штатов. Поводом стало решение президента США Дональда Трампа ввести специальные пошлины для союзников, в том числе Дании, под предлогом оплаты гарантий их территориальной целостности. Об этом сообщила финская газета Iltalehti.

«Давно стало ясно, что Европе необходимо избавиться от стратегической зависимости. Это касается не только наших старых врагов, но, к сожалению, и наших традиционных друзей», — заявил в соцсети X депутат от правящей Национальной коалиционной партии Атте Калева.

Его коллега по фракции Ярно Лимнел охарактеризовал действия американской администрации как резкую и недопустимую смену курса.

«Это не торговля, а геополитическая игра за власть», — подчеркнул он.

По мнению бывшего сотрудника МИД Финляндии Анри Ванханена, меры Трампа направлены прежде всего против стран, направляющих военный персонал или офицеров связи в Гренландию. Эксперт отметил, что деликатность вопроса была известна, но его практическая сложность оказалась выше ожиданий. Теперь возможные последствия будут дополнительно анализироваться в Вашингтоне.

Ситуация указывает на углубление кризиса в трансатлантических отношениях. Ранее Трамп неоднократно заявлял о необходимости пересмотра условий взаимодействия с европейскими союзниками, требуя от них больших финансовых взносов в обеспечение общей безопасности.