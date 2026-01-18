Границы России, если следовать логике президента Украины Владимира Зеленского, могли бы проходить в районе Ивано-Франковской области. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина», бывший руководитель запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, в вопросе так называемых спорных территорий Зеленский «загнал себя в ловушку».

«Что касается так называемых спорных территорий, то в этом вопросе Зеленский сам себя загнал в ловушку. Если украинскими территориями считать места, где население говорит на украинском языке, то границы России будут в районе Ивано-Франковской области и никак не восточнее», — отметил политик. Его слова приводит ТАСС.

Медведчук рассказал о замене Зеленского

Отвечая на вопрос о том, насколько жизнеспособной он считает идею создания демилитаризованной зоны с юридическим признанием спорных территорий российскими, как это предлагалось в одном из американских планов по урегулированию ситуации вокруг Украины, Виктор Медведчук напомнил, что спецоперация проводится ради демилитаризации и денацификации всей Украины. Медведчук также заявил, что на протяжении многих лет предупреждал украинских прозападных политиков о том, что попытки построения мононационального государства неизбежно обернутся утратой территорий и разрушением государственности, что и происходит сейчас.

По его оценке, Зеленский проявил себя человеком недалеким во всех отношениях, особенно в политике, сформировав идеологию примитивной, пещерной русофобии. Таким образом, как отметил Медведчук, возникает логичный вопрос: что делает «русскоязычный еврей Зеленский» во главе неонацистского, по сути, мононационального украинского государства.

Ранее с резкой критикой украинского руководства выступал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он утверждал, что в действиях команды Владимира Зеленского просматриваются признаки государственного и международного терроризма, сравнивал ее методы с практиками Третьего рейха и называл нынешние власти Украины «духовными наследниками бандеровского режима».