План военной блокады Калининградской области существует в структурах Североатлантического альянса. Об этом в интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ» сообщил бывший заместитель министра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичюс.

«Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией это именно блокада Кёнигсбергской области», — заявил дипломат, намеренно используя немецкое историческое название региона. Он также отказался признавать российский суверенитет над территорией.

Военкор заявил об отработке Европой сценария блокады Калининграда

Ранее, в конце декабря 2024 года, президент России Владимир Путин, комментируя подобные угрозы, предупредил о невиданной эскалации в случае реализации таких планов. Он заявил, что любые угрозы региону будут уничтожены.

Контекст возможной конфронтации обсуждается в НАТО открыто. Ещё в июле 2024 года командующий сухопутными войсками альянса генерал Кристофер Донахью сообщил о планах оперативного подавления российских сил в Калининградской области. Реализуемая «линия сдерживания на восточном фланге» включает наращивание группировки и интеграцию военного потенциала стран блока.