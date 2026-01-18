Евросоюзу подсказали слабые места США для удара в случае захвата Гренландии

Евросоюз обладает рядом инструментов для ответных действий на гипотетический захват Гренландии Соединёнными Штатами. Как сообщает The Economist, в арсенале европейских стран есть несколько слабых мест Вашингтона, по которым можно нанести удар.

В первую очередь, речь идёт об экономических мерах: введении точечных санкций, повышении тарифов и аннулировании торгового соглашения, заключённого сторонами в августе 2025 года. Также удар может быть нанесён по американским технологическим гигантам, работающим на европейском рынке.

Значительным рычагом давления являются ключевые военные объекты США в Европе. Без оперативной базы в Рамштайне (Германия) и других инфраструктурных объектов на территории Великобритании и континентальной Европы возможности Вашингтона по проекции силы на Ближний Восток и в Африку будут серьёзно ограничены. Издание напоминает, что даже недавняя операция по задержанию венесуэльского танкера зависела от этих баз.

Ещё одной уязвимостью США названа арктическая логистика, контроль над которой требует тесной координации с Гренландией, Исландией, Норвегией и Великобританией. Нарушение этого сотрудничества ослабит позиции Пентагона в регионе.

Авторы материала отмечают, что для реализации подобного сценария ЕС необходимо параллельно экстренно наращивать собственные оборонные расходы. Они признают, что новая торговая война создаст значительную нагрузку на бюджеты европейских стран.