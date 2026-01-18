Медведчук рассказал о замене Зеленского

Председатель Верховной Рады Украины может на законных основаниях забрать полномочия у президента страны Владимира Зеленского, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом пишет ТАСС.

Он ответил на вопрос, кто может выступить легитимным подписантом мирных соглашений с украинской стороны. Как указал политик, согласно конституции Украины, это может быть «только президент, который будет избран на выборах, признанными легитимными».

Медведчук: США не будут похищать Зеленского, потому что он уже сдал страну

«В случае, если председатель Верховной Рады Украины станет исполнять обязанности президента, он может выступить подписантом мирных соглашений», — добавил он.

Ранее издание The Sunday Times писало, что Зеленскому нашли замену на фоне коррупционного скандала в стране.