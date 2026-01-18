Еврокомиссия подтвердила планы направить войска в Гренландию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила планы направить европейские войска в Гренландию для участия в военных учениях, об этом она написала в социальной сети X.

Она высказалась за сохранение острова в составе Дании на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины.

«Предварительно скоординированные датские учения, проведенные совместно с союзниками, отвечают необходимости укрепления безопасности в Арктике», — подчеркнула политик.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин против ряда стран Евросоюза в качестве мер из-за Гренландии. Ситуация затронет Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также Великобританию и Норвегию, не входящие в ЕС.