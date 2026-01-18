Орбан раскритиковал идею о выплате Украине репараций от России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал идею Евросоюза о выплате Россией репараций Украине. Фрагмент его выступление опубликован в соцсети Х.

«€800 млрд. Такова сумма, которую Украина запрашивает на ближайшие десять лет. Для Венгрии этой суммы хватило бы на 40 лет для выплат пенсий и на 60 лет для социальной поддержки семей», — отметил он.

По его словам, в Брюсселе тратят на войну деньги европейских налогоплательщиков, рассчитывая на поражение России и последующие репарации. Орбан напомнил, что ЕС уже потратил €193 млрд на помощь Украине, которые Киев никогда не сможет вернуть Европе.

Орбан высказался о коррупционных скандалах на Украине

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина не обязана выплачивать странам Европейского союза кредит на €90 млрд, если не получит «в полном объеме репарации» от России.

12 января 2026 года бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС «выстрелил себе в ногу», когда решил выделить Киеву кредит в размере €90 млрд на 2026-2027 годы. Экс-глава ведомства добавил, что объединение «подставило» республике плечо в «критический момент» и «прыгнуло выше своей головы».

Ранее Медведев пригрозил ЕС репарациями в случае кражи российских активов.