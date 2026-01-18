Экс-генсек НАТО: США используют язык «гангстеров»

Экс-генеральный секретарь НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен охарактеризовал заявления американских официальных лиц относительно Гренландии как язык, очень близкий к уголовной риторике, обвинив при этом американского лидера Дональда Трампа в переключении мирового внимания с украинского вопроса.

В интервью газете Financial Times Расмуссен заявил, что Соединённые Штаты используют стиль речи, характерный для преступных элементов, которых они, по его словам, должны сдерживать в Москве и Пекине. Он выразил обеспокоенность тем, что мировое внимание сейчас сосредоточено на Гренландии, которая не представляет угрозы для Европы или США, вместо того чтобы быть прикованным к ситуации на Украине.

Трамп объяснил свои претензии на Гренландию тем, что США субсидировали страны ЕС

Как сообщило издание, по мнению экс-главы альянса, присоединение Гренландии Соединёнными Штатами означало бы конец существующего мирового порядка. В связи с этим Расмуссен рекомендовал Дании предложить Трампу модернизировать оборонное соглашение 1951 года, которое предоставляет США влияние на острове, чтобы более чётко определить возможные локации для создания дополнительных военных баз США и НАТО.

Издание также сообщило, что Расмуссен предложил Дании рассмотреть инвестиционное соглашение для привлечения американского капитала в разработку ключевых полезных ископаемых Гренландии, а также договор о стабильности для противодействия российскому и китайскому влиянию.

Гренландия является частью датского королевства. При этом Трамп неоднократно заявлял, что остров должен перейти под контроль США. Датские и гренландские власти призвали Вашингтон уважать их территориальную целостность, предостерегая от любых попыток захвата территории.