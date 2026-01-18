Медведчук рассказал, почему Трамп не станет похищать Зеленского

США не будут похищать украинского лидера Владимира Зеленского, потому что он уже сдал страну во внешнее управление. Об этом заявил в беседе с ТАСС экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Зеленский, в отличие от Мадуро, сдал страну во внешнее управление и безоговорочно отдал ее ресурсы, всячески заискивает и льстит перед [президентом США Дональдом] Трампом. Зачем американскому президенту его похищать?» — сказал политик.

До этого Медведчук заявил, что Владимир Зеленский думает, как «пропетлять», чтобы не проводить выборы на Украине и не терять власть. По его словам, если украинский лидер и согласится на выборы, то только при гарантии их 100-процентной фальсификации. Кроме того, Медведчук отметил: Зеленский даже не скрывает, что пойдет на выборы только под давлением.

12 января Трамп высказал мнение, что доходы США от минеральных ресурсов Украины значительно превысят $350 млрд. По словам главы Белого дома, его предшественник Джо Байден «дал» Киеву такую сумму и «ничего за это не получил».

Ранее глава евродипломатии призвала Трампа не отвлекаться от Украины на Гренландию.