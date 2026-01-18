Мерц остался недоволен немцами по одному вопросу

Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг критике большое количество больничных, которое позволяют себе оформлять работающие граждане ФРГ. Он остался недоволен немцами, которые в 2025 году в среднем проболели 14,5 дня, передает газета Tagesspiegel.

«Это почти три недели, в течение которых люди в Германии не работают из-за болезней. Действительно ли это правильно? Действительно ли это необходимо», — задался вопросом Мерц.

Канцлер также не одобрил наличие возможности получить больничный по телефону, которая осталась со времен пандемии коронавируса. Партия ХДС выступает за то, чтобы упразднить эту услугу.