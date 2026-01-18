Во Франции раскритиковали датского генерала за слова об угрозе Гренландии от РФ

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X осудил заявление главы Арктического командования Вооруженных сил Дании Сорена Андерсена о «российской угрозе» для Гренландии.

«Посмотрите на этот абсолютный уровень подчинения! Командующий датскими силами в Арктике заявляет, что считает Россию более серьезной угрозой, чем США! И это в тот момент, когда Россия со своей стороны только что напомнила, что считает Гренландию датской», — говорится в публикации.

Кроме того, Филиппо отметил: Копенгаген продолжает закупать американскую военную технику.

В Дании назвали Россию более серьезной угрозой Гренландии, чем США

17 января Андерсен заявил, что объединенное арктическое командование Дании в Гренландии главным образом сосредоточено на защите от потенциальной угрозы со стороны России, а не США. Военный усомнился в том, что между союзниками по НАТО может возникнуть конфликт, вряд ли одна из стран нападет на другую.

В этот же день советник президента США Стивен Миллер заявил, что Дания не способна защищать Гренландию, а остров должен контролировать тот, кто может его оборонять и развивать. В самом королевстве проходят многотысячные митинги против притязания хозяина Белого дома Дональда Трампа на регион. Страны НАТО выражают готовность поддержать Данию при нападении на Гренландию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Дании назвали неожиданностью заявление Трампа о пошлинах из-за Гренландии.