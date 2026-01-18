В Верховной раде согласны отказаться от притязаний на Донбасс, пойдя на уступки России. Об этом сообщает журналист телеканала Die Welt Штеффен Шварцкопф со ссылкой на «чрезвычайно влиятельного» украинского депутата.

«Она сказала: "Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса», — приводит слова депутата журналист. При этом такого мнения якобы придерживаются многие парламентарии, а также рядовые жители республики.

Однако из-за давления со стороны президента страны Владимира Зеленского, а также подконтрольных ему спецслужб, никто не решается высказывать такое мнение публично. По словам, Шварцкопфа, на Украине «царит атмосфера страха».

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что Россия не привязывается к конкретным датам освобождения Донбасса.