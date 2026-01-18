Жители Киева начали греться у костров из елок на фоне проблем с отоплением

В районе Киева местные жители начали гресться у костра из выброшенных новогодних елок, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«В Киеве на Теремках люди люди греются у костра из выброшенных новогодних елок», — говорится в сообщении.

В Киеве произошел почти полный блэкаут

Ранее между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко произошла заочная перепалка на фоне блэкаута в украинской столице. В своем обращении президент Украины заявил, что Киев, по его оценке, сделал «значительно меньше», чем другие регионы, и в последние дни он «не видит необходимой интенсивности работы». В связи с этим политик призвал срочно принимать решения.